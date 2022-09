New Thought-Provoking Blog Series Scrutinises Dominant Approaches To Resolving the Nature and Climate Crises

IIED and the Green Economy Coalition launch a new series of blogs to call into question the dominant approaches to conservation and climate change adaptation, and to discuss local approaches that work for nature and people.

The ‘super year’ for people, nature and climate is critical to framing global policy solutions in response to the triple crisis of climate change, loss of nature and rising inequality.

The climate change and conservation movements increasingly recognise that the adverse effects of climate change and loss of nature will exacerbate existing inequalities and vulnerabilities for many Indigenous Peoples and local communities, stressing the need for a just transition to a sustainable world for all.

IIED’s new blog series ‘Putting social and environmental justice at the core of conservation, climate and development’ aims to critically analyse trends in the climate and conservation fields, highlight conservation models controlled and run by Indigenous Peoples and local communities, and identify and showcase examples of good practices in the era of climate justice.

There is something fundamentally illogical about claiming to protect nature without the people who live there. What we are asking, above all, is that all stakeholders in the forestry sector consider us, the Indigenous forest peoples – Jeanne Noah, Bagyeli leader in Cameroon

Over the coming months, blogs in this series will feature a diversity of voices presenting different perspectives and positions from Southern-based civil society organisations and researchers, Indigenous Peoples and local communities, and international organisations highlighting decades of unjust and exclusionary approaches to environmental protection.

We will hear from:

Further bloggers will be confirmed.

Read the first blog in this series ’30×30 – a brave new dawn or a failure to protect people and nature?’

Una nueva serie de blogs analiza las perspectivas dominantes para la resolución de las crisis del clima y de la naturaleza

El IIED y la Green Economy Coalition lanzan una serie de blogs invitando a la reflexión sobre los enfoques dominantes que pretenden resolover las crisis de biodiversidad, clima y las crecientes desigualdades.

En este “super año” para las personas, la naturaleza y el clima (web en inglés) es fundamental que fijemos soluciones de política global en nuestra respuesta a la triple crisis del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el aumento de desigualdades.

Los movimientos sociales a favor de la lucha climática y la conservación reconocen, cada vez con más contundencia, que los efectos hostiles del cambio climático y la pérdida de biodiversidad empeorarán las ya existentes desigualdades y vulnerabilidades que padecen pueblos Indígenas y comunidades locales. Recalcando así, la necesidad de una transición justa hacia un mundo más sostenible para todos.

El objetivo de esta nueva serie de blogs llamada “Justicia social y medioambiental en el corazón de la conservación, el clima y el desarrollo” es analizar críticamente algunas de los enfoques y prácticas que se llevan a cabo des del mundo del clima y la conservación, destacar modelos de conservación controlados y dirigidos por pueblos Indígenas y comunidades locales, e identificar y mostrar ejemplos de buenas prácticas en esta era de la justicia climática.

Hay algo fundamentalment absurdo en pretender proteger la naturaleza sin considerar las personas que la habitan. Lo que pedeimos, ante todo,es que todas las partes implicadas en el sector forestal nos tengan en cuenta a nosotros, los pueblos indígenas de los bosques – Jeanne Noah, Bagyeli leader in Cameroon

En los próximos meses, contaremos con la presencia de una gran diversidad de voces, exponiendo diferentes perspectivas y posiciones, de organizaciones de sociedad civil e investigadores del Sur global, de representantes de Pueblos Indígenas y comunidades locales y de organizaciones internacionales que presentarán críticamente décadas de prácticas de protección del medio ambiente injustas y excluyentes.

A lo largo de la serie de blogs, leeremos a:

Jeanne Noah y Minsolo Emmanuel. Estos activistas Indígenas de las comunidades Bagyeli y Baka hablarán sobre cómo la legislación camerunesa y sus iniciativas de conservación han convertido a las comunidades Indígenas en ocupantes ilegales de sus propios bosques, y de lo que están haciendo para impedirlo

Joe Eisen, director ejecutivo de Rainforest Foundation UK, y Blaise Mudodosi, coordinador de Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacés (web en francés). Ellos discutirán las posibles consecuencias del objetivo de conservación de la biodiversidad “30×30” sobre los derechos de los pueblos indígenas

La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques considerarán cómo mejorar la financiación climática para los pueblos Indígenas y las comunidades locales

Nicky Batang-ay, de Tebtebba (web en inglés), la innovadora organización de derechos Indígenas, escribirá sobre la visión de los pueblos Indígenas sobre las “soluciones basadas en la naturaleza”

Pronto confirmaremos más autores invitados.

Lea el primer blog de esta serie ‘30×30 – a brave new dawn or a failure to protect people and nature?’ (en inglés)

Contact

Brendan Schwartz ([email protected]), senior researcher, IIED’s Natural Resources research group

Najma Mohamed ([email protected]), policy director, Green Economy Coalition

