Trans Kids Need Our Support, 12-Year-old Adelyn Shares Why [Video]

00:00

hay bastantes más transacciones que

00:02

nosotros somos malos que somos para

00:05

mansiones deleitamos 2 kos de la cabeza

00:07

o no sé qué dicen pero eduque ente en

00:10

educación porque ponen a sus niños en

00:12

riesgo

00:14

[Música]

00:16

mi hija del link es chistosa es

00:20

ocurrente es tu típica niña de 12 años

00:26

lo que más admiro de adeline es su forma

00:29

de

00:30

vivir la vida sin miedo

00:33

es muy es muy fuerte

00:37

él será mi primer fraile

00:41

conocimos a nadie

00:43

la bolsa big sight everywhere cuando

00:45

adeline tenía 7 años me dijo yo cuando

00:49

me duermo todas las noches le resolvió

00:51

citó que cuando me muera me haga una

00:54

niña

00:56

[Música]

01:05

yo adoro mis nietos los adoro y no me

01:09

gusta que nadie les haga nada a mí me

01:11

encanta mi méxico soy criada en un

01:14

rancho y pues estoy tratando de que mis

01:16

nietos también lleven la misma cultura

01:18

de nosotros

01:20

hemos sufrido mucho ver cómo la han

01:23

tratado en la escuela como la rechaza y

01:26

si nos puede mucho

01:30

no me dejan usar el baño de las niñas y

01:34

es muy injusto

01:36

cuando hablan de una persona transgénero

01:38

no sé qué es lo que les pasa por la

01:40

mente pero cuando llegan a conocer a

01:42

delin y se quedan como wow es es es una

01:45

niña pues si es una niña de 12 años como

01:48

me vas a mandar a mi niña de 12 años a

01:51

un baño de un hombre

01:53

[Música]

01:57

constantemente voy a tener que estar

01:59

luchando contra mis legisladores porque

02:01

no me dan los mismos derechos como otras

02:03

personas yo tengo asma severo que si un

02:06

día yo tengo un ataque y no tengo

02:08

medicamento y voy al hospital y me

02:10

rechazan sólo porque soy quien soy y me

02:13

muero

02:16

yo soy una niña normal que yo nada más

02:18

quiero vivir mi vida como cualquier otra

02:21

yo soy para espn y poder a muchos nuevos

02:27

este tipo de proyectos de leyes les

02:30

están señalando esto les está haciendo

02:32

aún más vulnerables mi mayor miedo es

02:36

que llegue a enfrentar crímenes de odio

02:39

cada vez que veo las noticias

02:41

pienso está pudo haber sido mi hija

02:47

[Música]

02:52

sí no

02:55

así

02:57

pero basile se solicite sastre nuestros

03:02

hijos son como cualquier otro hijo

03:04

necesitan nuestra protección necesitan

03:07

nuestra educación ser una niña

03:09

transgénero para mí es ser como

03:11

cualquier otra que yo no soy diferente a

03:14

tu hija oa otras niñas que explicas

03:16

visto yo soy regular yo soy normal

03:21

morena

03:23

el hito lindo viene bajando

03:28

un par de o

03:30

[Música]

03:31

27

03:36

ah

03:38

yo yo

03:41

tanto dolores

03:45

porque cantando se alegran sie

03:50

no los corazones

