Indigenous Peoples and Forest Communities Are Central To Tackling the Climate Crisis – But They Need Finance

Forests, and the communities who protect and manage them, are critical in tackling climate change and nature loss. From COP26, guest blogger Gustavo Sánchez explains why they can no longer be ignored in the distribution of climate finance and describes a new fund that gets money directly to local forest level.

En español

Forests are powerful emission sinks and crucial in mitigating the impacts of climate change. And they must be protected: deforestation can be a major source of greenhouse gas emissions.

Yet, still, despite abundant research showing the immense potential of forests for mitigation, the climate finance distributed is woefully inadequate: less than 3% goes towards conserving forests and restoring ecosystems.

Research also shows, time and again, that Indigenous Peoples and forest communities, with their local knowledge and expertise in working with forest ecosystems and natural processes, play a fundamental role in conserving forests.

Yet, in many countries, Indigenous Peoples’ and forest communities’ rights to land and resources are still not recognised. And when they are, these people, like the forests they care for and protect, are overlooked in the distribution of climate finance (PDF) – which prioritises centralised monitoring systems over on-the-ground conservation actions.

Without finance to strengthen local organisations, improve resilience of local systems for forest management and build technical expertise embedded in communities, there can be no sustained emissions reductions.

Don’t like ads? Become a supporter and enjoy The Good Men Project ad free

New fund channels finance to the forests

The Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests (Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques or AMPB) is an alliance of Indigenous Peoples and community forestry organisations representing the major forests of the Mexico and Central America region.

Since its creation, AMPB has been advocating for territorial rights, ancestral knowledge and free, prior and informed consent of Indigenous Peoples and forest communities.

But despite focused and sustained efforts to secure rights to land and resources, it has become clear to us that forest communities need direct access to reliable finance to support their own initiatives, as well as be able to manage these initiatives themselves.

This is where the Mesoamerican Territorial Fund (FTM) comes in. The fund offers a fresh, new approach to the distribution of climate finance, ensuring funds flow directly – without the influence of third parties or intermediaries – to Indigenous Peoples and forest communities.

In this fund, communities will present projects according to their own needs and experience, with the appropriate allocation of funds.

The fund empowers these communities to create and manage their own projects. With their intimate understanding of forests and nature, they know what’s best for their people and land – Levi Sucre, Costarrican Indigenous leader

Fund roll-out

Recognising all the work Indigenous and forest communities are doing to tackle climate change with little to no support from climate finance, the AMPB has been investing in local capacities and incubating its local fund for several years now. In 2021 the AMPB began the pilot phase of the FTM, shaped around the key principle of getting finance directly to local people.

The fund is rights-based – seeking to support projects and activities that recognise and implement the rights of Indigenous Peoples and local communities (IPLC), and respect their cultures and traditions.

It also recognises that a highly participatory approach is fundamental to success, where open dialogue and negotiation with all key actors invested in the sustainable and equitable management of our territories, including governments, markets and international development agencies.

Performance-based financing is another of the fund’s key characteristics. This puts communities in the driving seat – they create their own projects, set their own project deliverables and specify what inputs they’ll need to deliver their targets.

The FTM documented experiences, successes and lessons learnt from the 12 projects rolled out under the pilot. These form a solid foundation for supporting future projects of Indigenous and forest communities of Mesoamerica.

By 2022 the FTM will be a fully established legal entity with an established governance structure, operating regulations and system for communication and accountability. Also, at this stage, the fund will operate as a robust and safe option for mitigation and adaptation to climate change through the promotion of equal partnerships.

And by 2025, we plan for the FTM to be fully consolidated, demonstrating the capacities of governance, political advocacy, and realisation of rights, through the implementation of climate finance projects that support the most vulnerable communities while helping achieve sustainable development.

Recognition, rights, and climate finance access – join us at COP26

At a COP26 side event on Tuesday, 9 November (3-4.15pm) we, alongside partners IIED, Ford Foundation, PRISMA foundation, Mainyoito Pastoralist Alliance, Rights and Resources Institute and Rainforest Foundation Norway (RFN) will explore how to elevate recognition of knowledge of IPLC, discuss measures for getting the rights and knowledge of IPLCs respected, and find ways forward given the stark reality that not enough climate finance is reaching local communities.

As part of the event, we’ll share the evolution of the FTM to date, including success stories of climate finance being channelled directly to Indigenous and forest communities of Mesoamerica and how this is building resilience of these forest guardians.

Don’t like ads? Become a supporter and enjoy The Good Men Project ad free

We’ll discuss key principles on which the fund is based, inviting perspectives and experiences from a diverse panel – including voices from IPLC, rights-based research organisations and other local actors championing action and mechanisms for getting climate finance into local hands.

With thanks to Andrew Davis, Natalia Díaz, Manuel Marti and Levi Sucre for their contributions to this blog.

Los Pueblos Indígenas y las comunidades forestales son esenciales para desafiar la crisis climática, pero necesitan financiación

Los bosques y las comunidades que los protegen y gestionan son una pieza fundamental para afrontar el cambio climático y la pérdida de naturaleza. Desde la COP26, Gustavo Sánchez explica por qué estos no pueden seguir siendo ignorados en la distribución de la financiación climática y plantea un fondo de financiación que dirija el dinero directamente a los bosques.

Los bosques son potentes sumideros de emisiones de gases de efecto invernadero y son cruciales para mitigar los impactos del cambio climático. Y por ello, deben ser protegidos puesto que la deforestación puede ser una gran fuente de emisiones.

A pesar de las numerosas investigaciones que ya demuestran el inmenso potencial de los bosques para mejorar la mitigación, la financiación climática disponible es lamentablemente insuficiente: menos del 3% se destina a la conservación de bosques y a la restauración de ecosistemas. Además, muchas investigaciones revelan que los Pueblos Indígenas y las comunidades forestales desempeñan un papel clave en la conservación de bosques gracias a sus conocimientos locales y extensa experiencia trabajando con ecosistemas forestales y procesos naturales.

Sin embargo, en muchos países, los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades forestales sobre la tierra y sus recursos siguen sin ser reconocidos. Aun así, en aquellos países dónde si se reconocen, la distribución de la financiación climática no alcanza a las personas ni a los bosques que cuidan y protegen, priorizando sistemas de control centralizados por encima de actividades de conservación sobre el terreno (PDF).

La falta de inversión local destinada las comunidades forestales es perjudicial para las personas que tratan de detener la deforestación y mitigar el cambio climático sobre el terreno. No conseguiremos una disminución constante de emisiones si no obtenemos financiamiento que nos permita fortalecer organizaciones locales, mejorar la resiliencia de sistemas locales de gestión forestal y crear conocimientos centrados en las comunidades.

Un nuevo fondo canaliza la financiación hacia los bosques

La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) es una coalición de Pueblos Indígenas y organizaciones forestales comunitarias que representan a los principales bosques de la región de México y Centroamérica.

Desde su creación, la AMPB ha defendido los derechos territoriales, los conocimientos ancestrales, así como el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y las comunidades forestales. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que las comunidades forestales necesitan, además, acceso directo a una fuente de financiación fiable que apoye sus iniciativas para poder gestionarlas localmente.

Don’t like ads? Become a supporter and enjoy The Good Men Project ad free

Aquí es donde entra en juego el Fondo Territorial Mesoamericano (FTM). Éste ofrece un nuevo enfoque a la distribución de la financiación climática, garantizando que el dinero alcance a los Pueblos Indígenas y las comunidades forestales sin la influencia de intermediarios. Para ello, las comunidades deberán presentarán proyectos según sus propias necesidades y experiencia, con la correspondiente asignación de fondos.

El fondo capacita a estas comunidades para crear y gestionar sus propios proyectos. Con su íntimo conocimiento de los bosques y la naturaleza, saben qué es lo mejor para su gente y su tierra – Levi Sucre, líder Indígena costarricense

Despliegue del fondo

Reconociendo el trabajo que las comunidades Indígenas y forestales llevan a cabo para plantar cara al cambio climático con poca o ninguna financiación climática, la AMPB lleva invirtiendo en capacidades locales e incubando su fondo local desde hace ya varios años. Hasta que, en 2021, la AMPB inició la fase piloto del FTM, configurado en torno al principio clave de dirigr la financiación directamente a la población local.

El fondo está basado en los derechos y por ello, busca apoyar proyectos y actividades que reconozcan e implementen los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, y que respeten también sus culturas y tradiciones.

Asimismo, el fondo reconoce que es primordial contar con un enfoque altamente participativo, con diálogos y negociaciones con todas las partes comprometidas con la gestión sostenible y equitativa de nuestros territorios – incluidos gobiernos, mercados y agencias internacionales de desarrollo.

Otra característica significativa del fondo es que está orientado hacia el rendimiento. Esto pone a las comunidades en el asiento del conductor puesto que éstas crean sus propios proyectos, establecen sus resultados y especifican qué tipo de ayuda necesitarán para alcanzar sus objetivos.

El FTM documentó las experiencias, los éxitos y las lecciones aprendidas de los 12 proyectos que se pusieron en marcha durante la fase piloto. Esta información constituye una base sólida que permitirá apoyar futuros proyectos de comunidades Indígenas y forestales de Mesoamérica.

En 2022, el FTM será ya una entidad legal completamente establecida con su estructura de gestión, reglamento de funcionamiento y un sistema de comunicación y rendición de cuentas. Además, en esta etapa, el fondo trabajará a través de la promoción de alianzas igualitarias para ofrecer una alternativa robusta y segura a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Finalmente, para 2025, tenemos previsto que el FTM esté plenamente consolidado. Demostrando así su capacidad de gestión, poder de incidencia política e implementación de derechos, mediante proyectos de financiación climática que respalden a las comunidades más vulnerables, contribuyendo a su vez a un desarrollo sostenible.

Reconocimiento, derechos y acceso a financiación climática: únase a nosotros en la COP26

El martes, 9 de noviembre tendrá lugar un evento paralelo a la COP26 en la que, junto a nuestros socios IIED, la Fundación Ford, la Fundación PRISMA, la Alianza Pastoralista de Mainyoto, el Instituto de Derechos y Recursos y la Fundación Rainforest de Noruega (RFN), indagaremos cómo acentuar el reconocimiento de los conocimientos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. También consideraremos medidas para que se respeten los derechos y los conocimientos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y encontraremos formas de avanzar a pesar de la falta de financiación climática destinada a las comunidades locales.

Además, compartiremos la evolución del FTM hasta la fecha, incluyendo las historias de éxito de financiación climática en comunidades Indígenas y forestales de Mesoamérica, y cómo el proyecto está contribuyendo a la mejora de la resiliencia de estos guardianes de los bosques.

Finalmente, debatiremos los valores principales en los que se sustenta el fondo y escucharemos perspectivas y experiencias diversas del panel compuesto por Pueblos Indígenas y comunidades locales, organizaciones de investigación y otros actores locales que defienden poner la financiación del clima en manos locales.

Con agradecimiento a Andrew Davis, Natalia Díaz, Manuel Marti y Levi Sucre por sus contribuciones a este blog.

—

This post was previously published on iied.org under a Creative Commons License.

***