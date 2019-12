00:01

do riso na marginais som de i saw you

00:05

like it hot mec é nobel tocha onde o

00:09

teatro pobre envolve not so we fight

00:11

houve nada de novo lá em santos logo na

00:13

segunda o óbvio coisa aguilar da blom e

00:17

flamengo bobeou business store ghonim

00:19

figueiredo ótimas garbi anos ficou

00:21

submerso do futebol logo ali bem no

00:23

fígado e na fnf do que mexer na equipe

00:25

com a grife do haiti ong care e ronaldo

00:28

forma o nome do fluxo normal de evento o

00:31

comando do fundo em impacto e onça a não

00:34

usar é instruir a urbe onde a garoar a

00:36

instrução mas a carência se ocupou de

00:39

xaxim salvar a ganância taguchi largar

00:43

essas de última hora de jogo na fae utp

00:46

brahma conic elba klaus área embora

00:49

sapienza amazon lápis as oe ou móveis a

00:53

bolsinha de falar da nba nos tops road

00:57

novak um novo naufrágio hilaire na way

01:00

titular e docs to be free som do frevo

01:08

no gol e na água feita mas não o único

01:10

que se gosta de gotemburgo bonito pe 60

01:13

anos tocha no ele sair vamos formar os

01:17

céus novo escudo esp póstumo trigo tem

01:21

mãe não ariel nos meus shows moniz não

01:24

discriminou feitos nos sete times magic

01:26

deles no lay de ano de sono tem um

01:30

traumatismo

01:32

[Aplausos]

01:34

[Música]

—

Have you read the original anthology that was the catalyst for The Good Men Project? Buy here: The Good Men Project: Real Stories from the Front Lines of Modern Manhood

◊♦◊

If you believe in the work we are doing here at The Good Men Project and want to join our calls, please join us as a Premium Member, today.

All Premium Members get to view The Good Men Project with NO ADS.

Don’t like ads? Become a supporter and enjoy The Good Men Project ad free

Need more info? A complete list of benefits is here.

—